В Нижнем Новгороде официально представили полицейскую мотогруппу

Сегодня областное Управление Госавтоинспекции официально представило новую форму несения службы — на мотоциклах. Разработаны маршруты, на которые ежедневно выходят два наряда сотрудников ДПС — четыре человека.

Полицейские на мотоциклах патрулируют центр города. По словам начальника отдела пропаганды областного Управления УГИБДД Игоря Михайлушкина, за неделю они выявили 15 нарушений правил дорожного движения, из которых половина допущена байкерами.

Мотопатруль будет работать в городе только в течение мотосезона — до октября, после чего сотрудники вернутся к патрулированию города на автомобилях. На служебные мотоциклы они снова сядут в мае.