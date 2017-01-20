В Нижнем Новгороде объединили гимназию №2 и школу №143. Реорганизацию провели, потому что родители учеников выбирали гимназию, а в школе детей не хватало.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, юридическое объединение двух учебных заведений, которые находятся рядом, никак не скажется на школьниках: они будут заниматься в своих классах с прежними учителями. Изменения коснутся только руководства учебных заведений. В нижегородской мэрии говорят, что реорганизация направлена на повышение качества и доступности образования.