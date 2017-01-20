В Нижнем Новгороде объединили гимназию №2 и школу №143

12:00 — 19.01.2017

 Юлия Полякова


В Нижнем Новгороде объединили гимназию №2 и школу №143. Реорганизацию провели, потому что родители учеников выбирали гимназию, а в школе детей не хватало.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, юридическое объединение двух учебных заведений, которые находятся рядом, никак не скажется на школьниках: они будут заниматься в своих классах с прежними учителями. Изменения коснутся только руководства учебных заведений. В нижегородской мэрии говорят, что реорганизация направлена на повышение качества и доступности образования.

Теги: Общество

Материалы по теме:

20.01.2017

Изобретение нижегородских учёных поможет предотвратить заражение туберкулёзом

А также поможет вовремя вылечить носителя.

20.01.2017

В Нижегородской области действует восемь центров выдачи и приема посылок

Центры позволяют сократить время доставки посылок за счет выделенной внутригородской логистики.

20.01.2017

Впервые в Нижнем Новгороде будет показана выставка знаменитого московского музея «Музей человека»

Это единственная в России интерактивная выставка, посвященная биологии.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.