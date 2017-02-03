В Нижнем Новгороде назвали 10 лучших PR-проектов Приволжья
27 января 2017 в Арсенале прошли мероприятия VI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье. По итогам публичных выступлений авторов 27 проектов, прошедших в шорт-лист, жюри определило победителей в девяти номинациях. Ими стали:
1. Корпоративные коммуникации
Демонстрация рекорда скорости мобильной сети — 5 Гбит/с в рамках V Международного бизнес-саммита 2016, г. Нижний Новгород. Авторы: Юлия Данилова, Наталья Егорова, Ольга Бондарь, Марина Малютина, ПАО «МегаФон».
2. Маркетинговые коммуникации
«Время танков»: официальный чемпионат Поволжья по World of Tanks, г. Нижний Новгород. Автор: Владимир Пермяков, АО «ЭР — Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»).
3. Социальные коммуникации
Научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще «42», г. Нижний Новгород. Авторы: Лидия Кравченко, Анна Лазарева, Парк науки Нижегородского государственного университета «Лобачевский Lab».
4. Благотворительность
Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана», г. Казань. Авторы: Гульнара Загрутдинова, Гульназ Загрутдинова, РОО помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана».
5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ
Школа особых знаний, г. Пермь. Автор: Анастасия Гилева, Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».
6. Развитие и продвижение территорий
Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль, г. Нижний Новгород. Автор: ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»
7. Digital-коммуникации
Социальная сеть доноров крови — DonorSearch.org, г. Казань. Автор: Руслан Шекуров, Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч»
8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни
XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом, г. Ульяновск. Автор: Анастасия Головастикова, АНО «Дирекция сортивно-массовых мероприятий Ульяновской области».
9. Продвижение культуры и исторического наследия (два проекта разделили первое место)
• Возрождение «Парка Победы», г. Нижний Новгород. Автор: Глеб Дунин, Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности»
• Фестиваль «Всемирный день пельменя», г. Ижевск. Авторы: Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО «Творческая группа «Восемь человек».
Лучшим проектом по мнению Жюри, который по правилам входит в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», стал «XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом», г. Ульяновск. Авторы проекта выступят с презентацией на Национальной премии уже в середине февраля и смогут побороться за главный приз — статуэтку Серебряного Лучника.
Кроме того, Исполнительная дирекция Премии вручила специальный приз от оргкомитета Семёну Бухарину за проект «Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу», г. Ижевск.
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