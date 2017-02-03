В Нижнем Новгороде назвали 10 лучших PR-проектов Приволжья

27 января 2017 в Арсенале прошли мероприятия VI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье. По итогам публичных выступлений авторов 27 проектов, прошедших в шорт-лист, жюри определило победителей в девяти номинациях. Ими стали:

1. Корпоративные коммуникации

Демонстрация рекорда скорости мобильной сети — 5 Гбит/с в рамках V Международного бизнес-саммита 2016, г. Нижний Новгород. Авторы: Юлия Данилова, Наталья Егорова, Ольга Бондарь, Марина Малютина, ПАО «МегаФон».

2. Маркетинговые коммуникации

«Время танков»: официальный чемпионат Поволжья по World of Tanks, г. Нижний Новгород. Автор: Владимир Пермяков, АО «ЭР — Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»).

3. Социальные коммуникации

Научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще «42», г. Нижний Новгород. Авторы: Лидия Кравченко, Анна Лазарева, Парк науки Нижегородского государственного университета «Лобачевский Lab».

4. Благотворительность

Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана», г. Казань. Авторы: Гульнара Загрутдинова, Гульназ Загрутдинова, РОО помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана».

5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Школа особых знаний, г. Пермь. Автор: Анастасия Гилева, Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

6. Развитие и продвижение территорий

Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль, г. Нижний Новгород. Автор: ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»

7. Digital-коммуникации

Социальная сеть доноров крови — DonorSearch.org, г. Казань. Автор: Руслан Шекуров, Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч»

8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни

XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом, г. Ульяновск. Автор: Анастасия Головастикова, АНО «Дирекция сортивно-массовых мероприятий Ульяновской области».

9. Продвижение культуры и исторического наследия (два проекта разделили первое место)

• Возрождение «Парка Победы», г. Нижний Новгород. Автор: Глеб Дунин, Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности»

• Фестиваль «Всемирный день пельменя», г. Ижевск. Авторы: Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО «Творческая группа «Восемь человек».

Лучшим проектом по мнению Жюри, который по правилам входит в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», стал «XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом», г. Ульяновск. Авторы проекта выступят с презентацией на Национальной премии уже в середине февраля и смогут побороться за главный приз — статуэтку Серебряного Лучника.

Кроме того, Исполнительная дирекция Премии вручила специальный приз от оргкомитета Семёну Бухарину за проект «Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу», г. Ижевск.