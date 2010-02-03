В Нижнем Новгороде наградили «Благотворителей земли Нижегородской»

В музее-заповедник е «Усадьба Рукавишниковых» состоялась торжественная церемония награждения благотворителей. Награды меценатам вручили председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и министр внутренней региональной и муниципальной политики области Роман Любарский. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Бронзовой медалью «Благотворитель земли Нижегородской» были награждены 5 человек. Среди них Валерий Пуршев, который на протяжении нескольких лет оказывает поддержку проектам, направленным на повышение качества оказания хирургической помощи детям с заболеванием сердца на базе нижегородского кардиоцентра.

Также были вручены почетные дипломы «Благотворителю» . Это награда присуждается физическим лицам, а также предприятиям за их активную благотворительну ю деятельность. Одн им из тех, кто был отмечен почетной наградой, стал «Завод имени Свердлова» (г. Дзержинск), которым руководит депутат Законодательного Собрания Вадим Рыбин.