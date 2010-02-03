В Нижнем Новгороде наградили «Благотворителей земли Нижегородской»
В музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» состоялась торжественная церемония награждения
благотворителей. Награды меценатам вручили председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и министр внутренней
региональной и муниципальной политики области Роман Любарский. Об этом
сообщает пресс-служба регионального парламента.
Бронзовой медалью «Благотворитель земли Нижегородской» были награждены 5 человек. Среди них Валерий Пуршев, который на протяжении нескольких лет
оказывает поддержку проектам, направленным на повышение качества
оказания хирургической помощи детям с заболеванием сердца на базе
нижегородского кардиоцентра.
Также были вручены почетные дипломы «Благотворителю». Это награда присуждается физическим лицам, а также предприятиям за их активную благотворительную деятельность. Одним из тех, кто был отмечен почетной наградой, стал «Завод имени Свердлова» (г. Дзержинск), которым руководит депутат Законодательного Собрания
Вадим Рыбин.
«Мне очень
приятно, что год от года количество меценатов не уменьшается. Отрадно,
что в числе благотворителей есть депутаты Законодательного Собрания.
Среди них — Вадим Рыбин, в 2014 году он был награжден бронзовой медалью
„Благотворитель земли Нижегородской“. А в этом году „Завод имени
Свердлова“ (г. Дзержинск), которым он руководит, получил Почетный диплом „Благотворителю“. Предприятие много лет оказывает помощь в развитии материально-технической базы учреждений социальной сферы — больниц, школ, детских садов,
поддерживает многодетные семьи, граждан с ограниченными физическими
возможностями, ветеранов», — сказал Евгений Лебедев.
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