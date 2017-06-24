В Нижнем Новгороде ищут 13-летнего Никиту Фадеева

Никита пропал в Ленинском районе областного центра. 22 июня около 9 часов вечера он расстался с приятелем на проспекте Ленина. Больше подростка никто не видел. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Родители всю ночь безуспешно искали сына, а под утро обратились в Следственный комитет.

Пропавшему подростку на вид 12-13 лет, рост 150 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы русые, короткие.

Был одет в красную олимпийку с капюшоном, чёрное трико, тёмно-бордовые кроссовки.

Всех, кто что-то знает о Никите, просят связаться со следователями по телефону: 8 920 069 52 21.