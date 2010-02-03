В нижегородском метро прошли съёмки сцен фильма «Черновик» по мотивам романа Сергея Лукъяненко

Творческий коллектив, работающий над новым фантастическим блокбастером, приехал на съёмки всего на одну ночь. Одну из сцен сняли в депо, несколько эпизодов в движущемся поезде. Группа работала в подземке в ночь на воскресенье, 5 февраля. Некоторые сцены кинофильма «Черновик» снимали уже после закрытия метро. Этот фильм Мокрицкий снимает на средства компании «Новые люди» при содействии Министерства культуры России

Дата выпуска фильма в прокат запланирована на 2018 год. Главные роли в нём исполнят Никита Волков,

Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Ирина Горбачёва, Юлия Пересильд,Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин и другие.