В нижегородском метро прошли съёмки сцен фильма «Черновик» по мотивам романа Сергея Лукъяненко
На станциях нижегородского метрополитена прошли съёмки нескольких эпизодов полнометражной картины «Черновик». Её режиссёр - Сергей Мокрицкий, известный своим фильмом « Битва за Севастополь», на этот раз создаёт ленту по мотивам популярного произведения российского писателя-фантаста Сергея Лукъяненко. О съёмках рассказал пресс-секретарь департамента транспорта нижегородской администрации Денис Чернов на своей странице в социальной сети.
Творческий коллектив, работающий над новым фантастическим блокбастером, приехал на съёмки всего на одну ночь. Одну из сцен сняли в депо, несколько эпизодов в движущемся поезде. Группа работала в подземке в ночь на воскресенье, 5 февраля. Некоторые сцены кинофильма «Черновик» снимали уже после закрытия метро. Этот фильм Мокрицкий снимает на средства компании «Новые люди» при содействии Министерства культуры России
Дата выпуска фильма в прокат запланирована на 2018 год. Главные роли в нём исполнят Никита Волков,
Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Ирина Горбачёва, Юлия Пересильд,Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин и другие.
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