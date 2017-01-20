В нижегородском аэропорту Стригино открылся туристско-информационный центр

В международном аэропорту Стригино в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года открыли туристско-информ ационный центр (ТИЦ). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В новом центре нижегородцы и гости города смогут получить исчерпывающую информацию о существующих в регионе туристических маршрутах, интересных местах, памятниках истории и культуры, природных достопримечатель ностях, а также о наиболее значимых событиях города и области.

— Нижегородский туристско-информ ационный центр первым встречает прибывающих в регион гостей, — отметила директор НТИЦ Анна Дмитриева. — Сотрудник в аэропорту поможет ознакомиться с главными достопримечатель ностями региона, составить маршрут пребывания или обратиться за помощью к профессионалам. НТИЦ постоянно ведет разработку новых экскурсионных маршрутов. Особенно популярными являются маршруты выходного дня: они востребованы не только нижегородцами, но и жителями близлежащих регионов.

Напомним, что открывшийся ТИЦ стал уже вторым в приволжской столице.