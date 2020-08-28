В нижегородской школе № 52 пройдёт открытый урок, посвящённый годовщине трагедии в Беслане

5 сентября в 10:00 в общеобразовательной школе № 52 Канавинского района Нижнего Новгорода (ул. Чкалова, д. 26) пройдёт открытый урок, приуроченный к годовщине трагедии в североосетинском городе Беслане.

Урок для учащихся школы проведёт председатель Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов», директор музея истории правоохранительных органов и Вооруженных сил Нижегородской региональной организации общества «Динамо» Эрадж Боев. Целью мероприятия — содействие укреплению межнациональной дружбы и единства российской нации, противодействие экстремизму и терроризму, воспитание гражданственности и патриотизма в детской и молодёжной среде.Участникам мероприятия расскажут о трагических событиях в Беслане и о подвиге сотрудников российских правоохранительных органов, принимавших участие в спецоперации по обезвреживанию преступников. В ходе урока также будет освещена история взаимоотношений русского и осетинского народа, подчёркнуты многовековые культурные связи осетинского народа с другими народами России.Напомним, что теракт произошёл в школе №1 1 сентября 2004 года в ходе торжественной линейки, посвящённой началу нового учебного года: в течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. В результате теракта погибли 314 человек, в том числе 186 детей.