В Нижегородской области разыскивают водителя, сбившего лося на трассе Городец – Смольки

В нижегородском регионе ищут автолюбителя, который 21 июня сбил лося на трассе Городец – Смольки Городецкого района в районе деревни Мочальное. Об этом сообщаеткомитет госохотнадзора Нижегородской области.

По словам представителей ведомства, в ходе осмотра места ДТП они обнаружили самку лося в возрасте около трёх лет.

- Прибывшие на место ветеринарные врачи заключили, что полученные им от столкновения с автомобилем травмы не совместимы с жизнью. Животное пришлось усыпить. Машина, совершившая наезд и скрывшаяся с места происшествия, объявлена полицией в розыск, - сообщили в комитете госохотнадзора.

По данным ведомства, с начала года в регионе зафиксировано 13 случаев ДТП с участием диких животных. Происшествия с участием лосей особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы 200-300 кг. При столкновении неизбежно страдает автомобильный транспорт, дикое животное, а зачастую и пассажиры.