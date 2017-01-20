В Нижегородской области разыскивают пропавшего без вести Алексея Кривогина

В Нижегородской области ищут пропавшего без вести Алексея Кривогина. Накануне исчезновения 44-летний мужчина продал квартиру.

Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону. Трёхкомнатную квартиру по улице Усилова в Нижнем Новгороде Кривогин продал в середине ноября прошлого года. Мужчина жил один, нигде не работал. Последний раз разговаривал с родственниками по телефону 19 ноября. На вид ему 40-45 лет, рост 190 см, среднего телосложения. Тех, кто что-то знает об этом человеке, просят связаться со следователями Следственного комитета по телефонам: (831)422-65-08, 8-920-069-5710 или позвонить по каналу связи «02».