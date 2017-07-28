В Нижегородской области пройдет рейд по проверке качества моторного топлива 12:19 — 12.09.2017 pravda-nn.ru



13 сентября в 9.00 в Нижегородской области в рамках проекта общественного экологического контроля «Трасса», состоится рабочая поездка с целью проверки качества моторного топлива. В мероприятии примет участие председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.



Цель проекта - выявить факты правонарушений при реализации нефтепродуктов, а также нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области.



В ходе рейда эксперты исследуют пробы топлива на соответствие образцов требованиям технического регламента Таможенного Союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".





Справка:



Проект общественного экологического контроля "Трасса" нацелен на пресечение нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиту прав потребителей при реализации нефтепродуктов в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории Нижегородской области. По итогам рейдовых мероприятий планируется выработка предложений по совершенствованию мер административного и правового регулирования на региональном и федеральном уровнях.

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