В Нижегородской области пройдет акция "30 дней до Фестиваля"
В Нижегородской области пройдет акция "30 дней до Фестиваля"
С 15 сентября до 6 октября министерство образования Нижегородской области проводит в регионе акцию "30 дней до Фестиваля". Акция пройдет в целях популяризации идей XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов среди молодежи региона.
В рамках межмуниципальных мероприятий будет представлена программа Фестиваля, пройдет квест на тему истории фестивального движения, организована досуговая программа, участникам акции будут вручены памятные подарки.
Акция пройдет в крупных городах Нижегородской области Дзержинске, Княгинино, Выкса, Арзамас, Кстово, а также в рабочем поселке Тоншаево.
В Нижнем Новгороде в рамках акции пройдут несколько крупных мероприятий. 16 сентября акция пройдет в рамках парада российского студенчества в студенческом городке ННГУ им.Н.И.Лобачевского (пр-т.Гагарина, д.23)
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