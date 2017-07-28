В Нижегородской области пройдет акция "30 дней до Фестиваля" 10:42 — 15.09.2017 pravda-nn.ru



С 15 сентября до 6 октября министерство образования Нижегородской области проводит в регионе акцию "30 дней до Фестиваля". Акция пройдет в целях популяризации идей XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов среди молодежи региона.



В рамках межмуниципальных мероприятий будет представлена программа Фестиваля, пройдет квест на тему истории фестивального движения, организована досуговая программа, участникам акции будут вручены памятные подарки.



Акция пройдет в крупных городах Нижегородской области Дзержинске, Княгинино, Выкса, Арзамас, Кстово, а также в рабочем поселке Тоншаево.



В Нижнем Новгороде в рамках акции пройдут несколько крупных мероприятий. 16 сентября акция пройдет в рамках парада российского студенчества в студенческом городке ННГУ им.Н.И.Лобачевского (пр-т.Гагарина, д.23)

50