В Нижегородской области принят закон о специнвестконтракте

11:37 — 26.01.2017

 Олег Папилов


Нижегородские предприятия, заключившие специнвестконтракт, смогут претендовать на налоговые льготы. Об этом гласит закон «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот», который депутаты ЗС НО приняли 26 января сразу в двух чтениях.

Предприятия, заключившие специнвестконтракт, смогут претендовать на освобождение от уплаты налога на имущество и налога на прибыль, а также но освобождение от земельного налога, но только в случае принятия такого решения органами местного самоуправления.

Речь идет об организациях – участниках региональных инвестиционных проектов, являющихся стороной специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности, заключаемого от имени Российской Федерации. Сторонами по специнвестконтракту (СПИК) могут выступать правительство РФ, правительство Нижегородской области, а также муниципалитет, в котором планируется реализация специнвестконтракта.

- Такой подход установлен на федеральном уровне и позволит направить поддержку преимущественно на вновь создаваемые производства, - отметил председатель комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олег Лавричев.

Теги: Экономика

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