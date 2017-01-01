В Нижегородской области принят закон о специнвестконтракте

Нижегородские предприятия, заключившие специнвестконтра кт, смогут претендовать на налоговые льготы. Об этом гласит закон «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части предоставления налоговых льгот», который депутаты ЗС НО приняли 26 января сразу в двух чтениях.

Предприятия, заключившие специнвестконтра кт, смогут претендовать на освобождение от уплаты налога на имущество и налога на прибыль, а также но освобождение от земельного налога, но только в случае принятия такого решения органами местного самоуправления.

Речь идет об организациях – участниках региональных инвестиционных проектов, являющихся стороной специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности, заключаемого от имени Российской Федерации. Сторонами по специнвестконтра кту (СПИК) могут выступать правительство РФ, правительство Нижегородской области, а также муниципалитет, в котором планируется реализация специнвестконтра кта.

- Такой подход установлен на федеральном уровне и позволит направить поддержку преимущественно на вновь создаваемые производства, - отметил председатель комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олег Лавричев.