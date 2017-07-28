В Нижегородской области презентована программа поддержки промышленности

13 сентября 2017 года на Нижегородской ярмарке вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия «Нижегородского промышленного салона», посетил экспозиции как нижегородских, так и зарубежных предприятий. В рамках обхода, общаясь с участниками и гостями выставки, Евгений Люлин отметил, что в этом году особое внимание было уделено инновационной продукции предприятий малого и среднего бизнеса. «По сравнению с прошлым годом выставка более полная и масштабная, к нам приехало более сотни зарубежных партнеров, представлены десятки регионов России. Очень много интересных разработок для военно-промышленного комплекса, думаю, что многих заинтересует новая продукция нашего автомобильного завода», - поделился своими впечатлениями вице-губернатор.



По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на выставке представлены более 50 предприятий малого и среднего бизнеса региона, которые производят инновационную и перспективную продукцию. «Для нижегородских предпринимателей выставочные площади были предоставлены бесплатно. Кроме того, все эти предприятия получают государственную поддержку. На сегодня промышленный потенциал области достаточно высокий: 80% предприятий провели модернизацию, поэтому сегодня доля инновационной продукции в регионе в 2 раза выше среднероссийского уровня. Продукция самая разная – от высокотехнологичных тканей для одежды до судов на воздушной подушке. Например, буквально год назад наши нижегородские ребята открыли предприятие, а уже сегодня поставили 15 судов для МЧС России», - отметил министр.



Генеральный директор машиностроительного завода «ФоксТанк» Сергей Кожеуров подчеркнул, что участие в данной выставке имеет стратегическое значение для дальнейшего развития предприятия: «Мы благодарны правительству области за предоставленную возможность участвовать в промышленном салоне. Соответственно для нас - это расширение круга нагих клиентов и партнеров, заказы для предприятия, обеспеченность работой нижегородцев, которые работают на нашем предприятии. Кроме того, мы рассчитываем увеличить масштабы производства, создать новую производственную площадку, которая будет в 3 раза больше уже существующей, закупить новое высокотехнологичное оборудование и увеличить число наших рабочих, привлечь высококвалифицированных нижегородских специалистов».



В ходе осмотра выставки также состоялось общение вице-губернатора Евгения Люлина с представителями нижегородских предприятий, которых волновал вопрос господдержки. В разговоре вице-губернатор отметил, что «два дня назад у губернатора проходило большое совещание, где презентовали программу поддержки промышленности, которая предусматривает финансирование, в том числе малых и средних предприятий: доступ к кредитным ресурсам, погашение кредитных ставок и другие вопросы». «Весь инструментарий, который создан в области, будет направлен на поддержку таких предприятий», - прокомментировал Евгений Люлин.



По данным Росстата, по итогам января-июня 2017 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 7,2%. Данный показатель почти в 3,5 раза превысил среднероссийский уровень (+2%).



Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние 7 лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.

