В Нижегородской области появится объект наследия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

16 сентября в 11.00 в жилом комплексе "Окский берег" (Нижегородская область, Богородский район, п.Новинки) состоится открытие первого объекта наследия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Нижегородской области.



В празднования четырехлетия жилищного комплекса состоится торжественное открытие граффити на фасаде одного из домов, посвященное фестивальной тематике, а также закладка аллеи "Молодежная" и посадка почётными гостями "именных" саженцев.

ЖК "Окский берег" станет первой площадкой, на которой откроется объект наследия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в регионе.

Для гостей праздника пройдут бесплатные мастер-классы по резьбе, плетению браслетов, росписи глиняных сосудов. выступят полуфиналисты центральной лиги КВН Поволжья, творческие и музыкальные коллективы.





Справка.



С 14 по 22 октября в г.Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, целью которого является консолидация молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей , развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. Участниками Фестиваля станут более 20000 человек из 150 стран мира. Нижегородскую область представит делегация молодежи региона в количестве 100 человек.

