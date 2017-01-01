В Нижегородской области подорожали квартиры

Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Нижегородской области в четвёртом квартале 2016 года составила 60,5 тыс рублей, на вторичном рынке – 64,5 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородстата.

Если сравнивать эти цифры с показателями третьего квартала, можно заметить рост: тогда один квадратный метр первички стоил 60,2 тыс рублей, вторички — 64,3 тыс рублей.

Тем не менее, уровня начала 2016 года цены не достигли: тогда квадратный метр на первичном рынке стоил 61,2 тыс рублей, на вторичном — 65,0 тыс рублей.