В Нижегородской области подешевело жильё на вторичном рынке

15:18 — 24.04.2017

 Полина Кульбякина

В Нижегородской области подешевело жильё на вторичном рынке

15:18 — 24.04.2017

 Полина Кульбякина


Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости Нижегородской области в первом квартале 2017 года снизилась в сравнении с четвёртым кварталом 2016-го на 2,1% и составила 63 215 рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

В то же время стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла на 1,5% и составила 61 470 рублей.

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