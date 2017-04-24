В Нижегородской области подешевело жильё на вторичном рынке

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости Нижегородской области в первом квартале 2017 года снизилась в сравнении с четвёртым кварталом 2016-го на 2,1% и составила 63 215 рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

В то же время стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла на 1,5% и составила 61 470 рублей.