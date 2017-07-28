В Нижегородской области открылся первый центр инклюзивного образования

Сегодня в Нижегородском губернском колледже открылся первый в регионе центр инклюзивного образования «Равные возможности». Здесь будут обучаться молодые люди с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В новых студиях и лабораториях ребята будут изучать программирование, экономику и бухгалтерский учёт. В центре будет действовать и учебно-тренировочный полигон «Абилимпикс». На базе него в этом году будет проведён региональный этап чемпионата для людей с инвалидностью. Кроме этого, заработал зал реабилитации и комната психологической разгрузки для студентов, имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья.Заместитель губернатора Дмитрий Сватковский отметил важность того факта, что студенты с инвалидностью занимаются в одних группах со всеми остальными.- Здесь кроется мощный элемент социализации ребят – это абсолютно правильно, потому что мы не делим детей – все они наши. Необходимо каждому из них создавать условия для самореализации, чтобы в будущем они могли поступать в лучшие вузы и трудоустраиваться на лучшие предприятия региона. Для этого в колледже работает серьезный педагогический коллектив, который постоянно развивается, - подчеркнул чиновник.При этом обучение ведётся не только в стенах колледжа, но и дистанционно — для этого закуплено всё необходимое оборудование.Сейчас в колледже обучается 28 студентов с инвалидностью, половина из них — первокурсники.Центр создан в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на средства областного и федерального бюджетов.