В Нижегородской области открылась уникальная молочная лаборатория. Специалисты исследуют молоко от каждой племенной коровы региона по нескольким показателям, чтобы заботиться об их здоровье. .

Теперь, ориентируясь по полученные показатели, можно будет подбирать каждой бурёнке самый оптимальный для неё корм, а также наиболее соответствующую ей по генетическим показателям пару для селекционной работы.

По словам исполнительного директора ООО «Нижегородское» по племенной работе» Сергея Сорокина, всего в российских регионах 43 молочные лаборатории, но комплексов с такой производительностью и такими наборами показателей не больше десяти.

Сейчас перед правительством региона стоит задача наращивать поголовье скота, улучшать продуктивность дойного стада, .условия труда в хозяйствах.

Кстати, по данным регионального минсельхоза, за последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза — с 60 процентов в 2009 году до 98 — в 2016 году (предварительные данные статистики).