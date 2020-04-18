В Нижегородской области - новый главный федеральный инспектор

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил в должности главного федерального инспектора по Нижегородской области генерал-майора Александра Мурзина.

Полпред сообщил присутствующим, что отсутствие главного федерального инспектора в регионе было связано с достаточно долгой процедурой перевода Александра Мурзина из органов ФСБ России. И вот, наконец, соответствующий указ Президента России подписан.

Александр Мурзин – коренной нижегородец. Он родился в городе Павлово, после окончания школы за год до службы в пограничных войсках проработал на Павловском автобусном заводе. Затем окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского, Военную академию имени Фрунзе, Академию Генерального штаба РФ, выполнял воинский долг на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Южной Осетии. Последние пять лет руководил Пограничным управлением ФСБ по Псковской области.

В свою очередь, новый главный федеральный инспектор по Нижегородской области отметил, что задачи, поставленные перед ним, ему понятны и к их выполнению он готов.