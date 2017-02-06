В Нижегородской области «нарисовали» 777 километров заборов

16:26 — 14.02.2017

 Евгений Спирин


Менее чем за год народные картографы Яндекса нанесли на виртуальное изображение Нижегородской области 777 км заборов. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом сообщает сайт gipernn.

Возможность добавлять заборы на «Народную карту» Яндекса появилась в мае прошлого года. В общей сложности картографы нанесли на карту Нижегородской области 777 км ограждений. Это больше, чем расстояние по прямой от Нижнего Новгорода до Уфы. По этому показателю Нижегородская область заняла пятое место среди российских регионов. На первом месте — Москва, в которой нарисовали 2254 км заборов, на втором — Московская область и ее 2066 км.

«Средняя длина одного забора на Народной карте в Нижегородской области составляет 200 метров. Это значение примерно одинаково для большинства регионов России», — отметили в Яндексе.

Теги: Общество

Материалы по теме:

14.02.2017

Номинанты HR-премии «Работодатель года-2016» готовы к защите

Первая защита пройдет на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 15 февраля.

14.02.2017

Новую технику получили пожарные в Дзержинске

Такой у них ещё не было.

14.02.2017

Битва городов за звание самого доброго стартует 1 марта

Регистрация участников всероссийской акции #МарафонДобрыхДел началась на сайте добродела.рф.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.