В Нижегородской области «нарисовали» 777 километров заборов

Менее чем за год народные картографы Яндекса нанесли на виртуальное изображение Нижегородской области 777 км заборов. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом сообщает сайт gipernn.

Возможность добавлять заборы на «Народную карту» Яндекса появилась в мае прошлого года. В общей сложности картографы нанесли на карту Нижегородской области 777 км ограждений. Это больше, чем расстояние по прямой от Нижнего Новгорода до Уфы. По этому показателю Нижегородская область заняла пятое место среди российских регионов. На первом месте — Москва, в которой нарисовали 2254 км заборов, на втором — Московская область и ее 2066 км.

«Средняя длина одного забора на Народной карте в Нижегородской области составляет 200 метров. Это значение примерно одинаково для большинства регионов России», — отметили в Яндексе.