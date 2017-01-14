В Нижегородской области начинается учёт численности охотничьих животных

В регионе начинается учёт численности охотничьих животных.

По словам руководителя комитета по охране объектов животного мира Николая Бондаренко, учёт позволит определить численность основных объектов охоты, установить лимиты и квоты добычи в предстоящем сезоне охоты.

Кроме того, по данным Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней принято решение о необходимости максимального снижения численности диких кабанов и неукоснительного выполнения требований ветеринарного законодательства.

К выполнению зимних маршрутных учётов специалисты приступят с 15 января.