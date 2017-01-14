В Нижегородской области начинается учёт численности охотничьих животных

12:24 — 13.01.2017

 Алина Малинина


В регионе начинается учёт численности охотничьих животных. 
По словам руководителя комитета по охране объектов животного мира Николая Бондаренко, учёт позволит определить численность основных объектов охоты, установить лимиты и квоты добычи в предстоящем сезоне охоты.
Кроме того, по данным Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней принято решение о необходимости максимального снижения численности диких кабанов и неукоснительного выполнения требований ветеринарного законодательства.
К выполнению зимних маршрутных учётов специалисты приступят с 15 января.

Теги: Экология

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