В Нижегородской области начинается учёт численности охотничьих животных
По словам руководителя комитета по охране объектов животного мира Николая Бондаренко, учёт позволит определить численность основных объектов охоты, установить лимиты и квоты добычи в предстоящем сезоне охоты.
Кроме того, по данным Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней принято решение о необходимости максимального снижения численности диких кабанов и неукоснительного выполнения требований ветеринарного законодательства.
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