В Нижегородской области начался молодежный проект «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» 13:13 — 04.09.2017 Ольга Севрюгина

Проект реализуется с целью формирования современной патриотической воспитательной среды для молодого поколения на примере личности Александра Невского.

До 30 октября молодёжь со всей Российской Федерации размещает на страницах проекта в социальной сети «ВКонтакте» свои творческие работы (видеоролики, мультфильмы, видеорепортажи, авторские песни, поэтические произведения, фотографии, рисунки, плакаты, сценарии, сочинения и др.).

Темы творческих работ в 2017 году:

1) «Александр Невский» – значимость личности в истории и в моей жизни;

2) «Замечательные люди» – в истории России/моего края/рядом со мной;

3) «Достопримечательности» – России/моего края;

4) «События» – в истории России/моего края;

5) «Культура» – России/моего народа;

6) «Здоровье» – что его укрепляет/убивает;

7) «Природа» – что её оживляет/уничтожает;

8) «Любовь» – как её развить и не потерять;

9) «Семья» – как создать счастливую семью;

10) «Благодарю…» – родителей, друзей, учителей, руководителей и др.;

11) «Своя тема» – нравственного содержания.

До 27 ноября 2017 года (включительно) любой желающий может познакомиться со всеми работами во всех номинациях в группе социальной сети «Вконтакте» и отметить те, которые ему понравились больше всего.

Организаторы проекта на основании экспертной оценки и популярности работ в социальной сети «ВКонтакте» до конца года определяют лучшие работы в каждой номинации и возрастной категории. Победители, а также лучшие региональные кураторы проекта награждаются дипломом лауреата межрегионального молодежного проекта.

Проект проходит в рамках подготовки общероссийских юбилейных торжеств, приуроченных к 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое будет широко отмечаться в 2021 году (согласно указу Президента Российской Федерации В.В. Путина №448 от 23.06.2014 года).

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