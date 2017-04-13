В Нижегородской области началась реализация проекта «Местный дом культуры» 12:25 — 14.04.2017 Ольга Севрюгина

В Нижегородской области началась реализация проекта «Местный дом культуры». В 2017 году в рамках партийного проекта «Единой России» домам культуры, которые стали участниками программы, будут выделены деньги на ремонт и развитие материально-технической базы.

Одним из участников проекта стал Каликинский сельский дом культуры Борского района. Более миллиона рублей будет выделено этому культурному центру в рамках партийного проекта в 2017 году на приобретение различной техники для сцены. Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов, а также из бюджета территории. Каликинский дом культуры входит в состав МБУК «Кантауровский социально-культурный комплекс городского округа город Бор». Его руководитель Алена Бодеева дала высокую оценку новому проекту «Единой России»: «Мы очень рады, что стали участниками этого проекта. Это позволят нам выйти на более высокий уровень проведения мероприятий по свету, звуку, более современно будет выглядеть наша сцена. А значит и люди, которые занимаются в доме культуры, получат новый импульс, чтобы приходить к нам и получать удовольствие от творчества». В итоге дом культуры получит проектор и проекционное полотно, вокальные радиосистемы, микрофоны, различную техническую аппаратуру для получения звука высочайшего качества, а также прожектора, световые системы, и новый задник сцены. Работы и поставки оборудования в Каликинский сельский дом культуры начнутся летом. Техническое перевооружение завершится до конца года.

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