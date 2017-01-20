В Нижегородской области действует восемь центров выдачи и приема посылок— четыре в Нижнем Новгороде, два в Дзержинске, а также в Павлове и в Арзамасе .

Как сообщается в пресс-релизе Почты России, открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики. Если посылка сдана в любом из центров до 20:00, ее можно получить в другом центре уже с 8:00 следующего рабочего дня, а также получить курьером на дом или в офис.

Проект по открытию центров стартовал в 2015 году – тогда в крупнейших городах страны, включая все города-миллионники, был открыт 191 центр. К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тыс. человек. В настоящее время порядка 11 процентов потока от принятых-врученных отправлений посылочной почты проходят через эти центры.