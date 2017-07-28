V Международный образовательно-промышленный форум откроется на Нижегородской Ярмарке

14 сентября 2017 года в 09.40 в Гербовом зале Нижегородской ярмарки в рамках VI Международного бизнес-саммита откроется V Международный образовательно-промышленный форум «Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России».



В этом году форум посвящен новым подходам в системе подготовки кадров для передовых технологий. В мероприятии примут участие вр.и.о. директора департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки РФ Инна Черноскутова, председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов.



Перед началом форума, в 09.00 в Гербовом зале откроется IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы (World skills Russia)». В мероприятии примет участие губернатор Валерий Шанцев. Чемпионат объединил 200 участников из 59 профессиональных образовательных организаций региона. В состязаниях также примут участие конкурсанты из Республик Башкортастан, Марий-Эл, Татарстан, Чувашской, Удмурдской Республик, Владимирской, Кировской, Московской областей, Москвы.



В 11.10 участники форума посетят центр инклюзивного образования «Равные возможности» в Нижегородском губернском колледже (Московское шоссе, 1). В центр закуплено оборудование для обучения студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно–двигательного аппарата, с появлением которого в колледже открылись: студия инженерной и компьютерной графики, лаборатория разработки веб-приложений, программирования и баз данных, дистанционного обучения и информационно-методического сопровождения студентов.



В 11.50 в Нижегородском губернском колледже по адресу Витебская, 41 гости форума осмотрят современный ресурсный центр «Педагог будущего», а в 14.00 в Нижегородском радиотехническом колледже (Студенческая, 6) - ресурсный центр по подготовке кадров для радиоэлектронной отрасли.



Ранее сообщалось, что более полусотни делегаций зарубежных стран и регионов России планируют принять участие в VI Международном бизнес-саммите. Бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября 2017 года.

