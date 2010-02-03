В Лукояновском районе незаконно спилили сосны. Ущерб — почти 140 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель. Суд установил, что спилить деревья он попросил своего знакомого, введя того в заблуждение, будто всё законно. Тот почти два часа работал бензопилой, не догадываясь, что его подставляют. Ущерб в крупном размере причинён областному департаменту лесного хозяйства. Свою причастность к преступлению молодой человек отрицал, но суд посчитал вину доказанной. За незаконную рубку лесных насаждений ему дали полтора года условно. Кроме того, он должен возместить ущерб.