В Лукояновском районе незаконно спилили сосны

10:40 — 07.02.2017

 Юлия Полякова


В Лукояновском районе незаконно спилили сосны. Ущерб — почти 140 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель. Суд установил, что спилить деревья он попросил своего знакомого, введя того в заблуждение, будто всё законно. Тот почти два часа работал бензопилой, не догадываясь, что его подставляют. Ущерб в крупном размере причинён областному департаменту лесного хозяйства. Свою причастность к преступлению молодой человек отрицал, но суд посчитал вину доказанной. За незаконную рубку лесных насаждений ему дали полтора года условно. Кроме того, он должен возместить ущерб.

Теги: Криминал

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