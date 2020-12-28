В Лукояновском районе чиновник попался на взятке

В Лукоянове будут судить главу администрации посёлка за взятку в 1,1 миллиона рублей. Взамен он передал предпринимателю участок в 625 квадратных метров без проведения торгов.

Прокуратура Нижегородской области сообщает, что участок предприниматель просил под гараж. По версии следствия, глава администрации поселения заявил, что готов предоставить предпринимателю участок в аренду с последующей передачей его в собственность за 1,1 миллиона рублей. После передачи денег глава отдал предпринимателю постановление о предоставлении земельного участка. И был задержан. Прокуратура не указывает название населённого пункта, которым руководил обвиняемый.

Но известно, что 14 января этого года под домашний арест был отправлен глава администрации рабочего посёлка имени Степана Разина Лукояновского района. Следственное управление СКР по Нижегородской области сообщило тогда, что, по версии следствия, 30 декабря 2015 года утром подозреваемый в своём рабочем кабинете получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере — 1 миллион 100 тысяч рублей за незаконные действия: принятие решения о передаче в аренду сроком на 11 месяцев земельного участка площадью 625 квадратных метров без публикации извещения о предоставлении земельного участка и проведения торгов, как того требует закон. Эти сведения указывает и прокуратура Нижегородской области, добавляя, что в ходе следствия было установлено, что глава администрации поселения также занимался незаконной рубкой леса, а добытый лесоматериал продавал предпринимателям , занимающимся заготовкой древесины. Району был причинён ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.

Главу администрации посёлка обвиняют в получении взятки, незаконной рубке леса, сбыте незаконно добытой древесины, а также в незаконном хранении патронов. Теперь разбираться в хитросплетениях этой истории будет Лукояновский районный суд.