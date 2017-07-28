В Кулебаках отремонтируют Дом культуры

15:29 — 13.09.2017

 Юлия Полякова

В Кулебаках отремонтируют Дом культуры

Автор фото: администрация городского округа Кулебаки

В Кулебаках отремонтируют Дом культуры

15:29 — 13.09.2017

 Юлия Полякова

В Доме культуры имени Дубровских уже заменили систему отопления, капитально отремонтировали зал хореографии. Об этом сообщает администрация городского округа Кулебаки.

Также заканчивается ремонт кровли, продолжаются работы по фасаду. Ремонт должен завершиться до конца года. Он идёт по программе развития культуры городского округа. Из бюджета округа на это выделили более 8 миллионов рублей.

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