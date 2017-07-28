В Кулебаках отремонтируют Дом культуры

В Доме культуры имени Дубровских уже заменили систему отопления, капитально отремонтировали зал хореографии. Об этом сообщает администрация городского округа Кулебаки.

Также заканчивается ремонт кровли, продолжаются работы по фасаду. Ремонт должен завершиться до конца года. Он идёт по программе развития культуры городского округа. Из бюджета округа на это выделили более 8 миллионов рублей.