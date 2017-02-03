В Кстовском районе снесен незаконно построенный павильон

В поселке Дружный Кстовского района по решению суда снесен торговый павильон, возведенный на территории, принадлежащей войсковой части. Об этом сообщается на сайте нижегородского Управления Федеральной службы судебных приставов.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на участке, принадлежащем Министерству обороны, ведется незаконное строительство: застройщик не заручился ни всеми необходимыми документами, ни согласием собственника земли. Администрация Кстовского района обратилась в суд с требованием признать павильон самовольной постройкой и обязать его владельца провести демонтаж объекта за свой счет.

Несмотря на то, что суд требование удовлетворил, застройщик не спешил освобождать участок. Пристав разъяснил мужчине: в случае, если он откажется сносить павильон самостоятельно, это сделает сторонняя организация, а все затраты все равно лягут на плечи должника. Только тогда застройщик освободил занятый участок.

А за несвоевременное исполнение требований суда ему пришлось заплатить штраф 5 тыс рублей.