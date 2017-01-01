В Кстове прошли ежегодные районные «Рождественские игры», в котором приняли участие семейные команды
В зале настольного тенниса Дворца детско-юношеского творчества города Кстово прошли ежегодные районные «Рождественские игры», в котором приняли участие семейные команды.
Проведение подобных мероприятий в виде турниров и соревнований – многолетняя традиция секции настольного тенниса ДДЮТ. Вот и сейчас организаторы устроили турнир по этому виду спорта. В соревнованиях вызвались участвовать 25 команд (ребенок + взрослый). Мероприятие получилось ярким и интересным, родители выступали в роли участников, помощников, болельщиков. Первое место завоевала семья Павликовых, вторыми стали Клементьевы, третьими – Михайлины.
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