В крещенскую ночь жители Дзержинска смогут окунуться в иордань на озере Святое

15:36 — 17.01.2017

 Ксения Губенко


В ночь с 18 на 19 января в Дзержинске пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Крещения Господня.

18 января в 22.00 от храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в поселке Пушкино к заранее подготовленной на озере Святое иордани будет совершен крестный ход. Здесь состоится освящение воды. После этого все желающие смогут окунуться в иордань. Для удобства и безопасности купающихся в воду будут спущены сходни. Далее, примерно в 22.45, в местном храме начнется праздничная служба.

Для сопровождения крестного хода и на месте купания будет организовано дежурство сотрудников подразделений УМВД и МЧС, а также бригад скорой медицинской помощи.

Теги: Общество

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