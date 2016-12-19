В кремле наградили победителей IX конкурса «Влияние кинематографа на формирование правового самосозн

В кремле наградили победителей IX конкурса «Влияние кинематографа на формирование правового самосознания детей и подростков».

Организатором этого конкурса выступила комиссия по правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив при губернаторе Нижегородской области.

В Год кино свои работы, выполненные в разных жанрах — литература, изобразительное искусство, видео — на суд конкурсной комиссии представили ребята из 84 школ и 27 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

«Очень хочется, чтобы наши дети в своём творчестве так или иначе продолжили высокие традиции советского кинематографа с его вниманием и любовью к людям, стилистике которого чужда бездумная погоня за спецэффектами в исполнении ходульных персонажей», — отметила на церемонии награждения Татьяна Индеева, классный руководитель ученика 4 класса нижегородского лицея № 165 Ильи Наклескина, чья работа заняла 1 место в младшей возрастной группе (1–4 классы). Ученица седьмого класса школы № 8 городского округа Бор Ксения Алёшина стала победительницей в средней возрастной группе (5–8 классы) со своим слайд-шоу , основанным на материале современных российских мультфильмов. В своей анимационной картине школьница раскрыла тему защиты прав и свобод молодежи. А победителем в старшей возрастной группе (9–11 классы) заняла девятиклассница из Дальнего Константинова Надежда Киселева.

В торжественной церемонии вручения дипломов, почётных грамот и благодарностей также приняли участие уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина и уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.