В Краснобаковском районе работник котельной замёрз насмерть на рабочем месте

В Краснобаковском районе погиб работник котельной. По предварительным данным, мужчина замёрз.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области, 53-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили около помещения котельной. По предварительному медицинскому заключению, смерть наступила от переохлаждения. В котельной погибший работал машинистом. Проводится расследование несчастного случая.