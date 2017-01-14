В Краснобаковском районе работник котельной замёрз насмерть на рабочем месте

15:27 — 12.01.2017

 Юлия Полякова


В Краснобаковском районе погиб работник котельной. По предварительным данным, мужчина замёрз.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области, 53-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили около помещения котельной. По предварительному медицинскому заключению, смерть наступила от переохлаждения. В котельной погибший работал машинистом. Проводится расследование несчастного случая.

Теги: Криминал

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