В колонию-поселение отправится виновник ДТП, в котором погиб депутат кстовской городской Думы

В колонию-поселени е отправится виновник ДТП, в котором погибли депутат кстовской городской Думы Владимир Соломка и его жена. Суд установил, что водитель фуры не справился с управлением и вышел на встречную полосу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, виновным в совершении ДТП признан житель Саратовской области. В день трагедии, которая произошла 16 октября прошлого года, он управлял технически исправным тягачом с полуприцепом общей массой более 12 тонн. Дорога была мокрой. В районе села Работки Кстовского района водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. Полуприцеп занесло влево, фура вышла на встречную полосу, по которой двигалась «Хонда». Водитель и пассажир иномарки, депутат и его жена, скончались на месте.