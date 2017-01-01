В колонию-поселение отправится виновник ДТП, в котором погиб депутат кстовской городской Думы
В колонию-поселени
Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, виновным в совершении ДТП признан житель Саратовской области. В день трагедии, которая произошла 16 октября прошлого года, он управлял технически исправным тягачом с полуприцепом общей массой более 12 тонн. Дорога была мокрой. В районе села Работки Кстовского района водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. Полуприцеп занесло влево, фура вышла на встречную полосу, по которой двигалась «Хонда». Водитель и пассажир иномарки, депутат и его жена, скончались на месте.
В колонии поселения признанный виновным водитель должен провести 2 года и 10 месяцев. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Сын и дочь погибших заявили иски о возмещении морального вреда: по два миллиона рублей. Представитель несовершеннолетн
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