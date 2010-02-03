В Керженском заповеднике посчитают животных

10:34 — 08.02.2017

 Алина Малинина


В Керженском заповеднике проходят традиционные зимние маршрутные учеты млекопитающих. Цель исследований - изучить динамику изменения численности животных на территории заповедника. 
Методика учета основана на том, что число пересечений следов животных учитываемого вида с маршрутом прямо пропорционально плотности населения этого вида. По следам на снегу подсчитают  численность различных млекопитающих, обитающих в заповеднике: лося, кабана, рыси, волка, лисицы, куниц, белки, зайца, и других животных. Каждый маршрут проходят дважды. 
В первый день делается «затирка» следов -  учетчик, проходя маршрут, затирает все пересекаемые следы, чтобы при прохождении маршрута на следующий день отмечать только свежие, вновь появившиеся следы.
Всего в Керженском заповеднике планируется проложить 26 маршрутов протяженностью около 12 километров каждый. Общая протяженность маршрутов составит около 300 км.

Теги: Экология

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