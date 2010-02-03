В январе в регионе усыновили 27 детей

Количество усыновленных детей в регионе за январь этого года увеличилось почти на 60 процентов.

Такие выводы сделаны главным управлением ЗАГС Нижегородской области в сравнении с январём прошлого года. Всего в первый месяц текущего года было усыновлено 27 детей.

Кроме того, за первый месяц текущего года в области было зарегистрировано 2 816 родившихся и 1 123 брака.

А вот количество актов о смерти в январе 2017 года сократилось на 1,58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .