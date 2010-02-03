В январе нижегородцы тратили на каждый поход в магазин на 73 рубля меньше

564 рубля тратил в январе 2017 года среднестатистиче ский нижегородец за один поход в магазин. Это на 73 рубля меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного рейтинговым агентством А+.

Как отмечают эксперты, покупательская активность в январе всегда ниже, однако ни разу за всю историю наблюдений (с 2013 года) январский средний чек не "худел" так серьезно – сразу на 73 рубля. К примеру, год назад отставание составляло всего 9 рублей, два года назад – 57 рублей, три года назад – 32 рубля.

Товаром месяца стала соль. Слухи об очередном ее подорожании вновь всколыхнули умы.

- Январский средний чек и комментарии населения по его итогам показывают общий тренд к экономии. Январь 2017-го стал апофеозом потребительской сдержанности, - подчеркнул руководитель Независимого рейтингового агентства «А+» Максим Сучков.

Напомним, что средний чек – это сумма всех совершенных покупок за определенный период времени, разделенная на количество чеков за тот же период. Он является объективным показателем соотношения двух граней потребления: уровня потребительских цен и покупательской способности населения.