В июне 2018 года в Нижегородской области должен открыться 36-й физкультурно-оздоровительный комплекc
В июне 2018 года в Нижегородской области должен открыться 36-й физкультурно-оздоровительный комплекc
Губернатор Валерий Шанцев принял участие в церемонии закладки капсулы основание будущего ФОКа, который появится в рабочем посёлке Воскресенское.
По информации регионального министерства спорта, он будет включать в себя универсальный спортзал для игровых видов, хоккейную площадку с искусственным льдом, залы для художественной гимнастики, настольного тенниса, тхэквондо, две чаши в бассейне для плавания и синхронного плавания.
На сегодняшний день в регионе работают 34 физкультурно-оздоровительных комплекса.
– В начале года был сдан ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода, также в 2017 году началось строительство двух ФОКов – в Выксе и Воскресенском. Уже определено место под строительство третьего ФОКа – в Тоншаевском районе, сейчас ведётся работа по подписанию концессионного соглашения, – отметил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.
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