В июне 2018 года в Нижегородской области должен открыться 36-й физкультурно-оздоровительный комплекc

Губернатор Валерий Шанцев принял участие в церемонии закладки капсулы основание будущего ФОКа, который появится в рабочем посёлке Воскресенское.

По информации регионального министерства спорта, он будет включать в себя универсальный спортзал для игровых видов, хоккейную площадку с искусственным льдом, залы для художественной гимнастики, настольного тенниса, тхэквондо, две чаши в бассейне для плавания и синхронного плавания.

– Теперь у жителей Воскресенского есть ровно год до открытия ФОКа. Тренируйтесь, копите силы, приобретайте необходимое спортивное снаряжение, и встретимся здесь же 29 июня 2018 года, – отметил на церемонии закладки капсулы в основание ФОКа губернатор Валерий Шанцев.На сегодняшний день в регионе работают 34 физкультурно-оздоровительных комплекса.– В начале года был сдан ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода, также в 2017 году началось строительство двух ФОКов – в Выксе и Воскресенском. Уже определено место под строительство третьего ФОКа – в Тоншаевском районе, сейчас ведётся работа по подписанию концессионного соглашения, – отметил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.