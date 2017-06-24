В Госдуме открылась фотовыставка великого учёного Юлия Харитона
В Госдуме открылась фотовыставка великого учёного Юлия Харитона
На снимках – лица близких Юлию Харитону людей, в том числе известных представителей мира науки, таких как Джеймс Чедвик, Игорь Курчатов, Петр Капица, Николай Семенов, Игорь Тамм и другие. А также пейзажи материковой и островной Европы, Кавказа, Сибири и Средней Азии.
Выставку открыл депутат от Нижегородской области, один из инициаторов ее проведения в стенах Государственной Думы Денис Москвин. Он отметил уникальность фоторабот, позволяющих заглянуть за кулисы закрытой отрасли, за кулисы жизни людей, ковавших ядерный щит нашей страны.
С приветственным словом также выступили первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, директор федерального ядерного центра Валентин Костюков, академик Василий Незнамов, член-корреспондент РАН Александр Чернышов, глава города Саров Александр Тихонов. Депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев вручил правнучке Юлия Харитона Анне Семеновой документы о решении назвать одну из улиц на территории Новой Москвы именем выдающегося учёного.
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