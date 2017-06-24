В Госдуме открылась фотовыставка великого учёного Юлия Харитона 09:37 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

Уникальная подборка фоторабот самого академика Харитона, была привезена из Российского федерального ядерного центра (г. Саров Нижегородской области), бессменным научным руководителем которого более 50 лет являлся Харитон. Представленная экспозиция раскрывает ещё одну грань таланта великого учёного. С 1915 года фотоаппарат был верным спутником Юлия Борисовича Харитона (Ю.Б., как его дружески называли в научных кругах). Увлечение фотографией он сохранил до конца своей жизни.



На снимках – лица близких Юлию Харитону людей, в том числе известных представителей мира науки, таких как Джеймс Чедвик, Игорь Курчатов, Петр Капица, Николай Семенов, Игорь Тамм и другие. А также пейзажи материковой и островной Европы, Кавказа, Сибири и Средней Азии.



Выставку открыл депутат от Нижегородской области, один из инициаторов ее проведения в стенах Государственной Думы Денис Москвин. Он отметил уникальность фоторабот, позволяющих заглянуть за кулисы закрытой отрасли, за кулисы жизни людей, ковавших ядерный щит нашей страны.



С приветственным словом также выступили первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, директор федерального ядерного центра Валентин Костюков, академик Василий Незнамов, член-корреспондент РАН Александр Чернышов, глава города Саров Александр Тихонов. Депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев вручил правнучке Юлия Харитона Анне Семеновой документы о решении назвать одну из улиц на территории Новой Москвы именем выдающегося учёного.

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