В Городце состоится «Рождественская Ярмарка»

На ней можно будет всей семьей провести праздничный день в традиционно русском стиле. В 12.00 всех участников ярмарки поздравит с Рождеством Христовым епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

В программе ярмарки:

- Торговые рождественские ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы и натуральных продуктов (пряники, петушки, имбирное печенье, пирожное, торты, блины, чай, мед, варенье и многое другое). Будет также представлено большое количество детских развивающих игрушек и познавательной литературы.

- Рождественские творческие мастерские, где мастера научат разным видам прикладного творчества, а получившееся творение можно будет забрать с собой

- Бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми

- Ёлка с хороводами, играми и конкурсами

- Рождественский вертеп

- Праздничный концерт Народного коллектива «Хмель»

- Семейный фотосалон (рождественское фото на память)

- Настольные игры для детей и взрослых

- Благотворительная Ярмарка с аукционом, средства от которой пойдут детям и пожилым людям, нуждающимся в нашей с вами поддержке.

- Полевая кухня будет угощать всех желающих горячим чаем и кашей.