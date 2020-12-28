В Городце состоится «Рождественская Ярмарка»
В программе ярмарки:
- Торговые рождественские ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы и натуральных продуктов (пряники, петушки, имбирное печенье, пирожное, торты, блины, чай, мед, варенье и многое другое). Будет также представлено большое количество детских развивающих игрушек и познавательной литературы.
- Рождественские творческие мастерские, где мастера научат разным видам прикладного творчества, а получившееся творение можно будет забрать с собой
- Бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми
- Ёлка с хороводами, играми и конкурсами
- Рождественский вертеп
- Праздничный концерт Народного коллектива «Хмель»
- Семейный фотосалон (рождественское фото на память)
- Настольные игры для детей и взрослых
- Благотворительная Ярмарка с аукционом, средства от которой пойдут детям и пожилым людям, нуждающимся в нашей с вами поддержке.
- Полевая кухня будет угощать всех желающих горячим чаем и кашей.
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