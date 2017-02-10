В Городце прошли межрайонные паралимпийские игры

Межрайонные паралимпийские «Весёлые мячи» прошли в ФОКе «Городецкий». Более 30 спортсменов с ограниченными возможностями, а также их родственники и друзья испытали себя в трех видах программы: бочча, дартс, эстафета «меткий бросок».

Отдельный приз — набор специальных мячей для игры в бочча был вручен представителями Сбербанка капитану команды города Городец — которая и стала победителем — Юлии Лебедевой. Ксати, бочча входит в паралимпийскую программу с 1984 года и это единственная командная игра с мячом, доступная для людей даже с тяжелыми поражениями опорно-двигатель ного аппарата.

— Наша цель — не просто участие, а победа в Паралимпиаде, и для этого мы сделаем все, что в наших силах, и даже сверх того. Часто о людях на инвалидной коляске говорят, что они «с ограниченными возможностями», но я себя таковой не считаю, — заявила Юлия. — Мои возможности безграничны, и спорт это доказывает. Удивляют люди, которые годами сидят дома и жалуются, что им нечем заняться. Мне же просто не хватает времени на все мои увлечения и поездки.

— Наша принципиальная позиция состоит в том, что людям, имеющих инвалидность, не нужно создавать искусственные «рекреации», им необходимо интегрироваться в общество, — уверен руководитель НРООИ «Ковчег» Роман Пономаренко. — Поэтому в наших играх на равных соревновались все: в взрослые, и дети, и люди с инвалидностью, и их друзья и родные.

Организаторами мероприятия выступили Городецкая ГО НОО ООО «ВОИ» и НРОО инвалидов «Ковчег» при содействии РООИ «Перспектива» (г. Москва) и администрации города Городца.