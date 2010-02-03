В Городце пройдут межрайонные параолимпийские игры «Веселые мячи»

9 февраля в Городце пройдут межрайонное параолимпийские игры «Веселые мячи». В соревнованиях примут участие 30 человек, в том числе 3 детей.

К участию приглашаются также люди без инвалидности, волонтеры и просто друзья. Возрастных ограничений нет. Организаторы (Городецкая ГО НОО ООО «ВОИ» и НРОО инвалидов «Ковчег», при содействии администрации г. Городца) подчеркивают, что целями мероприятия являются не только популяризация параолимпийских видов спорта и пропаганда здорового образа жизни, но и адаптация людей с инвалидностью к жизни в обществе, а также привлечение молодёжи к волонтёрству. Участники будут награждены медалями, грамотами и памятными подарками.