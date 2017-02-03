В Городце будут судить двоих браконьеров

11:15 — 01.02.2017

 Юлия Полякова


В Городце будут судить двоих браконьеров. Они незаконно выловили 1088 окуней, язей и другой рыбы. 

Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, мужчины использовали способы массового истребления рыбы. Они рыбачили 22 преля прошлого года на миграционных путях к местам нереста. Задержали их сотрудники транспортной полиции с участием бойцов ОМОН. Среди добытого браконьерами — плотва, язь, линь, окунь, щука. Ущерб Московско-Окскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству — 100,2 тысячи рублей.

Теги: Криминал

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