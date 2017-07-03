В городском округе Первомайск отремонтирована дорога до посёлка Сатис

Завершены работы по ремонту подъезда к рабочему посёлку Сатис от трассы Первомайск – Выездное – Дивеево.

Настойчивость администрации городского округа город Первомайск помогла ликвидировать проблемный участок дороги, протяжённостью три с половиной километра. Жители посёлка Сатис уже оценили высокое качество ремонта на бывшем аварийном участке, находящемся в ведении государственного управления автомобильных дорог.