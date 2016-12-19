В Городецком районе прошло открытие международного турнира по хоккею

14:34 — 26.12.2016

 Ольга Гогуленко


В Городецком районе прошло открытие международного турнира по хоккею.

Турнир по хоккею с шайбой среди младших юношей на кубок «имени Валерия Чкалова» открылся на Ледовой Арене «Emerald-Ice». В нём приняли участие игроки команд «Торпедо» из Нижнего Новгорода, «Локомотив» из Ярославля, «Трактор» -Челябинск, «Динамо»- Москва, «ВДВ»- Воронеж, «Ак Барс»- Казань.

В этот день сотрудники мемориального музея В.П. Чкалова провели виртуальную экскурсию, после чего ребята приняли участие в интерактивной программе «Валерий Чкалов». Директор музея Ирина Захарова вручила капитанам команд памятные подарки.

Теги: Спорт

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