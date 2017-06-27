В фонде капремонта многоквартирных домов Нижегородской области недовольны контролем за подрядчиками

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области недоволен работой организаций, контролирующих действия подрядчиков. Теперь качество ремонта сотрудники фонда будут проверять сами. Об этом заявил и.о. руководителя регионального оператора Владимир Челомин по итогам инспекции домов на улицах Вольской и Ракетной в Нижнем Новгороде, в которых проводились работы.

- Сейчас контроль осуществляется компаниями на конкурсной основе. К их работе есть нарекания, поэтому принято решение о том, что фонд будет оценивать качество работ самостоятельно, - пояснил Челомин.Гуманитарный технолог Константин Барановский назвал данное решение правильным.- Сейчас в реестре компаний–контролёров подрядчиков восемь фирм. Конечно, теперь они лишатся части дохода, но это их трудности: нет качества услуги - нет её оплаты. Таковы рыночные законы, и их никто не отменял. И обойти их невозможно. Даже если на время получится «объехать на кривой козе», законы, сработают, рано или поздно, - считает эксперт.Владимир Челомин также сообщил, что единственная сложность, которая на сегодняшний день существует, - это отставание от графика ремонта на некоторых объектах, причиной которого стали затянувшиеся дожди- На объектах фонда сегодня работает больше двух тысяч человек. Губернатор Валерий Шанцев поставил перед нами задачу увеличить число занятых до 3-3,5 тысяч, чтобы все работы закончить до наступления холодов, - подчеркнул и.о. руководителя регионального оператора капремонта.