В Дзержинске состоялись соревнования по лыжным гонкам на первенство ГУ МВД России по региону
На базе активного отдыха «Гагарино» в поселке Желнино состоялись соревнования по лыжным гонкам на первенство ГУ МВД России по Нижегородской области.
В мероприятии приняли участие 156 полицейских-спор
В личном зачёте места распределились следующим образом:
1 группа (старше 40 лет): Виктор Агафонов, Егор Уткин, Николай Масыч;
2 группа (35 – 39 лет): Денис Тушин, Владимир Буров, Максим Репин;
3 группа (до 35 лет): Вячеслав Кузьмичев, Юрий Шелепов, Дмитрий Бабрусев.
У женщин призерами стали: 1. Мария Булгакова. 2. Наталья Цидина. 3. Юлия Осипова.
Как отметил начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области полковник внутренней службы Сергей Якушев, по результатам состоявшихся соревнований будет сформирована сборная команда полицейского Главка, которая примет участие в чемпионате по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью в феврале 2017 года в городе Ижевске.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.