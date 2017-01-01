В Дзержинске состоялись соревнования по лыжным гонкам на первенство ГУ МВД России по региону

10:14 — 26.01.2017

 Алексей Мелешин


На базе активного отдыха «Гагарино» в поселке Желнино состоялись соревнования по лыжным гонкам на первенство ГУ МВД России по Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие 156 полицейских-спортсменов, которые представляли 39 команд. По итогам командных соревнований первое место заняли сотрудники Управления ГИБДД по Нижегородской области. Вторыми завершили соревнования представители Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Третьей стала команда Отдела МВД России по городу Арзамасу.

В личном зачёте места распределились следующим образом:

1 группа (старше 40 лет): Виктор Агафонов, Егор Уткин, Николай Масыч;

2 группа (35 – 39 лет): Денис Тушин, Владимир Буров, Максим Репин;

3 группа (до 35 лет): Вячеслав Кузьмичев, Юрий Шелепов, Дмитрий Бабрусев.

У женщин призерами стали: 1. Мария Булгакова. 2. Наталья Цидина. 3. Юлия Осипова.

Как отметил начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области полковник внутренней службы Сергей Якушев, по результатам состоявшихся соревнований будет сформирована сборная команда полицейского Главка, которая примет участие в чемпионате по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью в феврале 2017 года в городе Ижевске.

Теги: Спорт

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