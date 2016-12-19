В Дзержинске состоится митинг, посвященный вводу Советских войск в Афганистан.

В воскресенье, 25 декабря, в Дзержинске на площади Героев состоится городской митинг, посвященный 37-ой годовщине ввода ограниченного контингента Советских войск на территорию Демократической республики Афганистан.

В мероприятии примут участие представители администрации Дзержинска, городской Думы, общественных организаций, городского совета ветеранов, а также ветераны военной службы, жители Дзержинска. В ходе митинга к Мемориалу Памяти будут возложены венки и живые цветы. Начало мероприятия – в 11.00.