В Дзержинске состоится митинг, посвященный вводу Советских войск в Афганистан

13:18 — 23.12.2016

 Ксения Губенко


В Дзержинске состоится митинг, посвященный вводу Советских войск в Афганистан.

В воскресенье, 25 декабря, в Дзержинске на площади Героев состоится городской митинг, посвященный 37-ой годовщине ввода ограниченного контингента Советских войск на территорию Демократической республики Афганистан.

В мероприятии примут участие представители администрации Дзержинска, городской Думы, общественных организаций, городского совета ветеранов, а также ветераны военной службы, жители Дзержинска. В ходе митинга к Мемориалу Памяти будут возложены венки и живые цветы. Начало мероприятия – в 11.00.

Теги: Общество

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