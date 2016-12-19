В Дзержинске пройдет Открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам
В Дзержинске пройдет Открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам.
Чемпионат «Новогодняя лыжня» стартует в воскресенье, 25 декабря, в Дзержинске в микрорайоне «Западный-1».
Участниками соревнований станут лыжники общеобразовательных и спортивных школ, спортивных клубов на дистанциях 1 км, 2 км, 3 км, 6 км и 10 км. Спортсмены будут соревноваться в 7 возрастных группах – 2004 г.р. и моложе, 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р., 18-39 лет, 40 лет и старше. Начало стартов в 11.00
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